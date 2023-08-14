Фетисов — о решении ИИХФ по Федотову: дебильное! Пусть засунут себе его в одно место!

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении Международной федерации хоккея по делу российского голкипера Ивана Федотова. ИИХФ наложила на ЦСКА бан на международные трансферы на один год — с 11 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Кроме того, сам Федотов дисквалифицирован на четыре месяца — до конца 2023 года.

«Нужно послать Международную федерацию хоккея куда подальше! Пусть засунут это решение в одно место! Дебильные решения! Какое отношение мы имеем к ним? Мы отстранены от всех соревнований. Кто они нам такие вообще?» — приводит слова Фетисова «Спорт-экспресс».

Отметим, что Россия по-прежнему считается членом ИИХФ. Контракт Федотова с ЦСКА признан недействительным — в отличие от соглашения вратаря с «Филадельфией Флайерз».