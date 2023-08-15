Вайсфельд: при прежнем лимите на легионеров почему-то не было желающих получить паспорт РФ

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мыслями об иностранных хоккеистах, которые предпочитают брать российское гражданство. Сразу ряд легионеров выступил с подобной инициативой с момента введения нового лимита в КХЛ. Гражданство Российской Федерации уже получили американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл и чешский форвард «Лады» Остап Сафин.
«Что касается мотивации иностранцев, пожелавших сменить гражданство, в голову никому не залезешь. Люди разные бывают. Защитник ЦСКА Даррен Диц, появившийся на свет в Канаде, например, декламирует стихи Александра Пушкина на русском. Если же брать других, то давайте просто сложим два плюс два. При прежнем лимите почему-то не было желающих получить наш паспорт. Не стоит бояться того, что легионеры, получившие российское гражданство, закроют дорогу в состав молодым хоккеистам. Выходить на лёд в любом случае будет сильнейший. А если не можете выиграть у приезжих конкуренцию, значит, вы не такого высокого уровня спортсмены. Не способны выступать в КХЛ — отправляйтесь в лиги рангом ниже. Спорт всегда подразумевает соревнование», — цитирует Вайсфельда RT.
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