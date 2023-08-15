97.3 ESPN: в конечном итоге решение ИИХФ оставляет больше вопросов, чем даёт ответов

Журналист издания 97.3 ESPN Кевин Дюрсо поделился мыслями о ситуации с российским вратарём Иваном Федотовым.

«В конечном итоге решение ИИХФ оставляет больше вопросов, чем даёт ответов. Хотя контракт с «Флайерз» считался действительным, до сих пор нет уверенности, что Федотов вообще доберётся до Северной Америки. Даже если бы он в конечном итоге присоединился к «Филадельфии», сейчас у них есть пять вратарей с контрактами в НХЛ, создавая картину переполненности состава» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея применила санкции к Федотову и ЦСКА. Российский вратарь был дисквалифицирован на четыре месяца — с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года. Начало дисквалификации — это дата первого матча ЦСКА в сезоне-2023/2024. На армейский клуб наложен бан на международные трансферы сроком на один год.