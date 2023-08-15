97.3 ESPN: в конечном итоге решение ИИХФ оставляет больше вопросов, чем даёт ответов

Журналист издания 97.3 ESPN Кевин Дюрсо поделился мыслями о ситуации с российским вратарём Иваном Федотовым.
«В конечном итоге решение ИИХФ оставляет больше вопросов, чем даёт ответов. Хотя контракт с «Флайерз» считался действительным, до сих пор нет уверенности, что Федотов вообще доберётся до Северной Америки. Даже если бы он в конечном итоге присоединился к «Филадельфии», сейчас у них есть пять вратарей с контрактами в НХЛ, создавая картину переполненности состава» — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Международная федерация хоккея применила санкции к Федотову и ЦСКА. Российский вратарь был дисквалифицирован на четыре месяца — с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года. Начало дисквалификации — это дата первого матча ЦСКА в сезоне-2023/2024. На армейский клуб наложен бан на международные трансферы сроком на один год.
- 15 августа 2023
-
13:50
-
13:31
-
13:27
-
13:01
-
12:52
-
12:47
-
12:20
-
12:11
-
11:59
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
11:05
-
11:02
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:41
-
09:36
-
09:25
-
09:05
-
08:47
-
08:34
- 14 августа 2023
-
23:41
-
23:19
-
23:06
-
22:59
-
22:39
-
22:25
-
22:16
-
22:12
-
21:39
-
21:32