Бахмутов: представителям ЦСКА нужно срочно встречаться с представителями «Филадельфии»

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов поделился мнением о деле российского вратаря Ивана Федотова. Специалист считает, что сейчас есть три варианта развития ситуации. Либо ЦСКА согласится с решением ИИХФ, либо нет, либо армейцам придётся встретиться с представителями «Филадельфии Флайерз». Бахмутов высказал идею, что москвичи должны договариваться с «лётчиками».

«Мне кажется, такой ход событий был предсказуем ещё месяц назад. Звучат разные мнения, что же теперь делать? Либо посылать ИИХФ подальше, либо соглашаться с этим решением. Если согласиться, то российское хоккейное сообщество этого не поймёт. На мой взгляд, есть третий путь, который никто не рассматривает.

Представителям ЦСКА нужно срочно встречаться с представителями «Филадельфии». Необходимо создать дорожную карту Ивана Федотова. На этой встрече каждая сторона приведёт свои доводы, почему голкипер должен быть в армейском клубе или в «Филадельфии». Насколько я знаю, юристы ЦСКА знали, что у Ивана есть действующий контракт. Он автоматом продлевается. Надо ехать туда и разговаривать с ними. Результаты этих переговоров сообщать в ИИХФ.

Если никто никуда не поедет, есть два пути: согласиться с решением ИИХФ либо послать их, но это тогда будет *****. Есть какая-то тайна во всей этой истории с Федотовым. Надо встречаться с «Филадельфией» и предъявить все аргументы», — цитирует Бахмутова Legalbet.