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Два россиянина попали в топ-3 лучших проспектов «Миннесоты»

Два россиянина попали в топ-3 лучших проспектов «Миннесоты»
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Официальный сайт НХЛ представил топ лучших проспектов «Миннесоты Уайлд». В него попали два россиянина — нападающие Данила Юров и Марат Хуснутдинов.

Хоккеист «Металлурга» занял второе место в топе. Нападающий СКА стал третьим.

Отметим, что первое место занял шведский голкипер Йеспер Валльстедт. Четвёртым стал защитник Карсон Ламбос, пятым — нападающий Лиам Эгрен.

Примечательно, что официальный сайт НХЛ для каждого из пяти проспектов прогнозирует дату переезда в НХЛ в следующем сезоне.

Напомним, Данила Юров был задрафтован «Миннесотой» в 2022 году в первом раунде под общим 24-м номером. В начале июля форвард принял участие в лагере развития «дикарей». Нападающий Хуснутдинов был выбран «Миннесотой» в 2020 году под общим 37-м номером.

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