Два россиянина попали в топ-3 лучших проспектов «Миннесоты»
Поделиться
Официальный сайт НХЛ представил топ лучших проспектов «Миннесоты Уайлд». В него попали два россиянина — нападающие Данила Юров и Марат Хуснутдинов.
Хоккеист «Металлурга» занял второе место в топе. Нападающий СКА стал третьим.
Отметим, что первое место занял шведский голкипер Йеспер Валльстедт. Четвёртым стал защитник Карсон Ламбос, пятым — нападающий Лиам Эгрен.
Примечательно, что официальный сайт НХЛ для каждого из пяти проспектов прогнозирует дату переезда в НХЛ в следующем сезоне.
Напомним, Данила Юров был задрафтован «Миннесотой» в 2022 году в первом раунде под общим 24-м номером. В начале июля форвард принял участие в лагере развития «дикарей». Нападающий Хуснутдинов был выбран «Миннесотой» в 2020 году под общим 37-м номером.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 августа 2023
-
15:41
-
15:33
-
15:24
-
15:17
-
15:09
-
15:06
-
14:50
-
14:35
-
14:28
-
14:19
-
13:50
-
13:31
-
13:27
-
13:01
-
12:52
-
12:47
-
12:20
-
12:11
-
11:59
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
11:05
-
11:02
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:41
-
09:36
-
09:25
-
09:05
-
08:47
-
08:34
Партнерский контент