Артюхин: Педан и Пашнин пошли на снижение оплаты из-за желания выполнять серьёзные задачи

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин прокомментировал продление контрактов СКА с опытными защитниками Михаилом Пашниным и Андреем Педаном.

«На мой взгляд, это абсолютно правильное решение. Подозреваю, что оба игрока вынуждены были даже пойти на некоторое понижение сумм контрактов из-за потолка зарплат клуба. Но, в любом случае оба игрока остаются в клубе и будут ключевыми фигурами в обороне в предстоящем сезоне. И тот, и другой хотели играть в команде с серьёзными задачами, а СКА это один из главных претендентов на Кубок Гагарина. Плюс ко всему их полностью устраивают условия жизни в Санкт-Петербурге и красота этого замечательного города с огромной историей и большим количеством музеев, театров и прочим», — сказал Артюхин «Чемпионату».