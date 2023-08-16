«Катастрофически много времени проводит на льду». Тренер «Флориды» — о Бобровском

Тренер по развитию «Флориды Пантерз» Максим Иванов рассказал о работе российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского на тренировках.

«Я был всё время на льду с ним, в раздевалке, спортзале. Он самым первым выходит на лёд. Так скажу, что трудоспособность этого человека зашкаливает, катастрофически очень много времени он проводит на льду, работает над собой. Когда ты видишь это изнутри, то понимаешь, что человек при этом не может плохо играть. Говорить, что человек провёл сезон неровно или средне, нельзя. Это сезон НХЛ, где есть хорошие и плохие игры.

Если взять статистику, то тяжело найти такого вратаря, который проведёт ровный сезон в НХЛ. Я хочу сказать одну вещь: Сергей и все остальные вратари всё равно нацелены на плей-офф и по форме подводят себя к этой стадии. Человек, который тренируется в команде больше всех — это Сергей. Он постоянно либо на беговой дорожке, либо где-то ещё. Бывает так, что в зале при этом уже никого нет. Меня постоянно спрашивают про его неровный сезон, но на самом деле он выдал ровный сезон. Это 82 игры, хорошие матчи чередуются с плохими, и бывает, что защитники не помогли. Но когда нужно, он всегда спасал, и это самое главное.

Если вы разберёте моменты тех игр финала Кубка Стэнли, то увидите, что ему недоставало немного помощи от остальных игроков. Думаю, ему должны были немного больше помочь. Мы неплохо сыграли в обороне и с «Каролиной», и с «Тампой», и с «Торонто», но этого нам не хватило, как я сказал, по причине травм», — приводит слова Иванова ТАСС.

Ранее Бобровский дал большое эксклюзивное интервью «Чемпионату».