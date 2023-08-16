34-летний бывший форвард «Монреаля» Байрон завершил карьеру

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз на пресс-конференции заявил, что бывший форвард клуба Пол Байрон принял решение завершить игровую карьеру. Об этом сообщает TSN.

Генменеджер добавил, что Байрон встретится с «Монреалем» в сентябре, чтобы обсудить работу в клубе. 34-летний Байрон не выступал в прошлом сезоне и провел всего 27 игр в сезоне-2021/2022 из-за травмы бедра.

Нападающий присоединился к команде в сезоне-2015/2016 и сыграл за клуб 383 матча, забив 81 гол и отдав 79 результативных передач. На драфте НХЛ 2007 года Байрон был выбран в шестом раунде клубом «Баффало Сейбрз» под общим 179-м номером. В 521 игре за карьеру, проведённой на протяжении 12 сезонов за «Канадиенс», «Баффало Сэйбрз» и «Калгари Флэймз», Байрон забил 98 голов и сделал 110 результативных передач.