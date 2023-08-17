Макар — об NHL 24: она представляет всё, что я люблю в хоккее

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, ставший лицом NHL 24, признался, что не может дождаться выпуска игры.

«NHL 24 представляет собой всё, что я люблю в хоккее. Это динамичная игра, очень весёлая. Не могу дождаться, когда болельщики смогут сыграть в неё, чтобы ощутить на себе всю напряжённость в NHL 24», — приводит слова Макара пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

24-летний Макар в минувшем сезоне принял участие в 60 встречах, в которых забросил 17 шайб и отдал 49 результативных передач, суммарно набрав 66 очков при общем показателе полезности «+16» и 30 минутах штрафного времени. К этому Кейл добавил 5 (1+4) баллов в шести матчах плей-офф.

Макар был задрафтован «Колорадо» в 2017 году в первом раунде под общим четвёртым номером. В НХЛ канадец провёл 238 встреч, набрав 246 (65+181) очков.