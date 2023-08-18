Умер легендарный комментатор «Баффало», работавший в клубе более 50 лет

Легендарный комментатор матчей «Баффало» Рик Жаннере скончался в возрасте 81 года. Жаннере комментировал игры «Сэйбрз» с 1971 года до выхода на пенсию в 2022 году и в прошлом сезоне был почётным телеведущим команды. Жаннере является членом различных Залов славы «Баффало» и Зала хоккейной славы (как лауреат премии Фостера Хьюитта в 2012 году).
«Рик действительно был очень особенным и очень любимым человеком для всех, кто знал его и слушал его. Как я рад, что знал его. Как нам всем повезло, что мы были рядом с ним и слушали его.
«След Рика Жаннере в истории «Баффало» выходит далеко за пределы комменттаторской будки, и нам будет его очень не хватать. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования Сандре, семье Рика, друзьям и всем, кого он любил», — сказал владелец «Баффало» Терри Пегула.
Из-за своего влияния на франшизу Жаннере является одним из 11 членов организации «Баффало», чей баннер висит под сводами домашней арены клуба.
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