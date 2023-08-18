ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по контракту Федотова
Поделиться
Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, что московский ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова.
«Сегодня мы получили документы об апелляции от ЦСКА и Федотова. Как я к этому отношусь? Без комментариев», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее ИИХФ проверила контракты, заключённые вратарём с «Филадельфией Флайерз» и ЦСКА соответственно, на предмет нарушения правил международных трансферов организации. Федерация приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца. Начало дисквалификации — это дата первого матча ЦСКА в сезоне-2023/2024.
Комментарии
- 18 августа 2023
-
21:20
-
21:02
-
20:36
-
20:26
-
19:56
-
19:44
-
19:16
-
18:55
-
18:36
-
18:05
-
17:34
-
17:28
-
17:20
-
17:12
-
16:55
-
16:46
-
16:15
-
16:06
-
16:00
-
15:50
-
15:20
-
14:53
-
14:10
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:35
-
10:05
-
09:30
-
09:20
-
09:05
Партнерский контент