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ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по контракту Федотова

ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по контракту Федотова
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, что московский ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова.

«Сегодня мы получили документы об апелляции от ЦСКА и Федотова. Как я к этому отношусь? Без комментариев», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее ИИХФ проверила контракты, заключённые вратарём с «Филадельфией Флайерз» и ЦСКА соответственно, на предмет нарушения правил международных трансферов организации. Федерация приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца. Начало дисквалификации — это дата первого матча ЦСКА в сезоне-2023/2024.

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