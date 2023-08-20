Дементьев: ИИХФ укусами нанесла большой урон российскому хоккею, надо брать пример с НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил предложение о выходе из состава Международной федерации хоккея из-за отстранения сборной России от международных турниров и «дела Федотова».
«Решение о выходе из ИИХФ должны принимать ответственные люди, которые могут смотреть на данный вопрос с государственной точки зрения. На мой взгляд, ушло время кардинальных решений по отношению к Международной федерации хоккея. Наверное, предупреждать ИИХФ о выходе нужно было раньше, когда наши сборные лишали имени, флага и гимна.
Сейчас это вялотекущий процесс, потому что ИИХФ маленькими укусами нанесла большой урон нашему хоккею. Надо брать пример с НХЛ, как там разговаривают с этой организацией и идти по этому пути», – сказал Дементьев в интервью «РБ Спорт».
Напомним, главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, что, несмотря на дисквалификацию, Иван Федотов примет участие в новом сезоне КХЛ с 1 сентября.
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