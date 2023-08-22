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Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал о поражении от СКА

Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал о поражении от СКА
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от СКА (2:5).

«Поздравляю СКА с победой. Хорошая, интересная игра. Одна из самых быстрых игр, быстрый соперник. В начале игры имели выход один в ноль, реализуй мы его, могла быть другая игра. СКА доставил нам много проблем прессингом, от этого первый период не получился. От игры к игре добавляем в движении. Могли забить больше двух голов, но вратарь соперника сыграл здорово, в меньшинстве выручил команду. Осталось две игры на турнире. Надеюсь, ребята обретут хорошую форму к началу чемпионата», — приводит слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующей игре «Автомобилист» встретится с «Северсталью» 24 августа.

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