ИИХФ откроет в отношении ЦСКА дисциплинарное дело, если Федотов будет играть с 1 сентября

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что ИИХФ откроет дисциплинарное дело в отношении ЦСКА, если клуб нарушит условия дисквалификации голкипера Ивана Федотова. Вратарь был дисквалифицирован ИИХФ на четыре месяца, начиная с 1 сентября, однако главный тренер армейцев Сергей Фёдоров заявил, что Федотов будет играть, несмотря на запрет.

«Дисквалификация Федотова действует с 1 сентября. Согласно правилам ИИХФ, игрок не может выступать в период дисквалификации. Если ЦСКА нарушит эти правила, то ИИХФ откроет в отношении клуба дисциплинарное дело. Больше комментариев по этому поводу не будет», — цитирует Тардифа «РИА Новости».

Первый матч ЦСКА в новом сезоне КХЛ проведёт с «Ак Барсом» 1 сентября.