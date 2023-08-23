Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ИИХФ откроет в отношении ЦСКА дисциплинарное дело, если Федотов будет играть с 1 сентября

ИИХФ откроет в отношении ЦСКА дисциплинарное дело, если Федотов будет играть с 1 сентября
Комментарии

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что ИИХФ откроет дисциплинарное дело в отношении ЦСКА, если клуб нарушит условия дисквалификации голкипера Ивана Федотова. Вратарь был дисквалифицирован ИИХФ на четыре месяца, начиная с 1 сентября, однако главный тренер армейцев Сергей Фёдоров заявил, что Федотов будет играть, несмотря на запрет.

«Дисквалификация Федотова действует с 1 сентября. Согласно правилам ИИХФ, игрок не может выступать в период дисквалификации. Если ЦСКА нарушит эти правила, то ИИХФ откроет в отношении клуба дисциплинарное дело. Больше комментариев по этому поводу не будет», — цитирует Тардифа «РИА Новости».

Первый матч ЦСКА в новом сезоне КХЛ проведёт с «Ак Барсом» 1 сентября.

Материалы по теме
Эксклюзив
Фёдоров: Федотов подписал контракт с ЦСКА и будет выступать в чемпионате КХЛ с 1 сентября
Материалы по теме
ЦСКА уже нелегально подписывал русскую звезду. Клуб наказывали из-за перехода Яшина
ЦСКА уже нелегально подписывал русскую звезду. Клуб наказывали из-за перехода Яшина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android