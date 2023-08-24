«Для «Торонто» нет ничего лучше этой новости». Таварес — о новом контракте Мэттьюса

Капитан «Торонто» Джон Таварес прокомментировал подписание нового четырёхлетнего контракта форварда Остона Мэттьюса с «Мэйпл Лифс» с кэпхитом $ 13,25 млн.

«Для «Торонто» и для наших болельщиков нет ничего лучше, чем эта новость. Я знаю, как ему здесь нравится. Судя по разговорам, которые я вёл с ним, он действительно хочет быть здесь, продолжать строить команду и довести дело до победного конца.

В наших разговорах он очень ясно дал понять, что хочет играть здесь. Меня не удивляет, что он хотел продлить контракт побыстрее, чтобы просто продолжать двигаться вперёд, а не думать об этом и отвечать каждый день на вопросы о контракте. Он – большая часть будущего этой команды, и теперь он просто продолжит делать то, что делал, и будет прогрессировать с каждым годом», — цитирует Тавареса пресс-служба лиги.