Мэттьюс — о продлении контракта: сделаю всё, чтобы помочь «Торонто» подняться на вершину

Нападающий Остон Мэттьюс поделился эмоциями от продления контракта с «Торонто». По условиям нового четырёхлетнего соглашения 25-летний хоккеист заработает $ 53 млн. Соглашение вступит в силу по истечении текущего контракта в июле следующего года.
«Мне повезло продолжить это путешествие в качестве игрока «Торонто» перед лучшими хоккейными болельщиками в мире! Я сделаю всё, что смогу, чтобы помочь нам подняться на вершину горы», — написал Мэттьюс в своём аккаунте в соцсети.
Мэттьюс всю карьеру выступает за «Торонто», с тех пор как клуб выбрал его под первым общим номером на драфте 2016 года. За семь сезонов американец провёл 481 матч в регулярном чемпионате, набрав 542 (299+243) очка. Также на счету Мэттьюса 44 (22+22) балла за результативность в 50 играх плей-офф.
- 24 августа 2023
-
10:20
-
09:45
-
09:15
-
08:50
-
08:20
-
04:58
-
04:50
-
04:37
-
01:57
- 23 августа 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:46
-
23:20
-
23:12
-
23:00
-
22:38
-
22:17
-
22:02
-
21:47
-
21:29
-
21:18
-
21:10
-
20:50
-
20:45
-
20:36
-
20:21
-
20:10
-
19:44
-
19:36
-
19:31
-
19:28
-
19:19
-
19:15
-
19:12
-
19:03