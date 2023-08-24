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Мэттьюс — о продлении контракта: сделаю всё, чтобы помочь «Торонто» подняться на вершину

Мэттьюс — о продлении контракта: сделаю всё, чтобы помочь «Торонто» подняться на вершину
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Нападающий Остон Мэттьюс поделился эмоциями от продления контракта с «Торонто». По условиям нового четырёхлетнего соглашения 25-летний хоккеист заработает $ 53 млн. Соглашение вступит в силу по истечении текущего контракта в июле следующего года.

«Мне повезло продолжить это путешествие в качестве игрока «Торонто» перед лучшими хоккейными болельщиками в мире! Я сделаю всё, что смогу, чтобы помочь нам подняться на вершину горы», — написал Мэттьюс в своём аккаунте в соцсети.

Мэттьюс всю карьеру выступает за «Торонто», с тех пор как клуб выбрал его под первым общим номером на драфте 2016 года. За семь сезонов американец провёл 481 матч в регулярном чемпионате, набрав 542 (299+243) очка. Также на счету Мэттьюса 44 (22+22) балла за результативность в 50 играх плей-офф.

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