Жамнов: наша задача – создать такой «Спартак», который не будет «вспышкой»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился ожиданиями от нового сезона в КХЛ.

«Верю ли я, что получится создать команду, которой будет по силам нарушить армейскую гегемонию на Западе? Давайте начнём с того, что это не такой быстрый процесс — построить хороший коллектив. Сейчас загадывать вперёд я не берусь и не буду прогнозировать. Тут много тренеров обещали. Мы будем идти постепенно, шаг за шагом, играть лучше и лучше. Никто не снимает с нас никаких задач, команда должна побеждать и приносить всем удовольствие, играть в хороший хоккей.

Но давайте возьмём тот же ЦСКА, они сохраняют костяк год за годом. Это стабильность, это команда с традициями, которая держит уровень каждый сезон. Наша задача сейчас — создать боеспособный коллектив, чтобы мы не были «вспышкой», которая загорелась и потухла. Наша задача — показывать хороший хоккей и бороться за выход в финал конференции год за годом. Начнём с этого», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.