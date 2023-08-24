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В первый год зарплата Мэттьюса по новому контракту – $ 775 тысяч, бонус – $ 15,925 млн

В первый год зарплата Мэттьюса по новому контракту – $ 775 тысяч, бонус – $ 15,925 млн
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«Твиттер» PuckPedia представила подробности нового контракта центрального нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.

Так, в первый год его зарплата составит $ 775 тысяч (минимально возможная), бонус – $ 15,925 млн. Во второй – $ 775 тысяч и $ 14,425 млн. В третий – $ 900 тысяч и $ 10,18 млн. В четвертый – $ 900 тысяч и $ 9,12 млн.

Как сообщает Sportsnet, 94 % четырёхлетнего контракта стоимостью $ 53 млн будут выплачены в виде подписных бонусов. Выплаты будут осуществляться в день старта чемпионата. К тому же, в контракте есть пункт о полном запрете на обмен без согласия игрока.

Мэттьюс стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ по среднегодовой сумме. Он обогнал Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш», который получает в среднем $ 12 млн в год по условиям восьмилетнего соглашения.

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