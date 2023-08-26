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«Будет кому квартиру сдать». Мальцев шутливо отреагировал на контракт Гальченюка со СКА

«Будет кому квартиру сдать». Мальцев шутливо отреагировал на контракт Гальченюка со СКА
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Нападающий «Лос-Анджелеса» Михаил Мальцев в шутливой форме отреагировал на подписание контракта между СКА и форвардом Алексом Гальченюком. Оба хоккеиста выступали вместе за фарм-клуб «Колорадо» в АХЛ.

«О, будет кому квартиру сдать! Уже собирался на циане регаться. Если без шуток, мой прогноз — Галли пошатает лигу», — написал Мальцев в своей соцсети.

Напомним, 9 июля Алекс Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля. Позднее американским судом с Гальченюка были сняты пять обвинений из шести. По итогам суда он был приговорён к 30 дням тюремного заключения.

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