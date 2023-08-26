«Нужно было с детства учить английский». Пашин — о том, почему не закрепился в «Каролине»

Нападающий «Спартака» Александр Пашин рассказал, что проблемы с английским языком помешали ему закрепиться в НХЛ. В мае 2022 года Пашин подписал контракт с «Каролиной», но провёл за клуб лишь один предсезонный матч. Россиянин прошлый сезон провёл в АХЛ, где за 47 матчей набрал 10 очков.

«Это мой первый сезон, я только приехал, осваивался. Тяжело далась адаптация, самым тяжёлым для меня стал английский язык. Даже на поле коммуницировать с партнерами было очень сложно. Играть молча в наше время неправильно, потому что надо друг другу подсказывать. В каких-то местах из-за этого не понимал тренера. В плане бытового приспособления всё прошло хорошо. Со временем под конец сезона стало что-то получаться, мог уже разговаривать более-менее, но поздновато было. Нужно было с детства заниматься английским. Сейчас есть с кем оттачивать навыки языка — Саня Бурмистров и Саня Хохлачёв хорошо по-английски говорят.

Буду откровенен — сезон в «Каролине» у меня не сложился, поэтому был на связи со «Спартаком». Сказали, что ждут меня, чтобы приезжал, посмотрят на мои силы и способности. Плюс добавился такой фактор, что в этом году в «Каролине» нет фарм-клуба, поэтому игроков, которые на двухсторонних контрактах в НХЛ, раскидают по разным командам. Лично у меня не было шансов сыграть в основной команде — это ни для кого не секрет, кто следит за мной. Так всё сложилось со «Спартаком», я подумал, что будет хорошим решением вернуться в Россию и попробовать свои силы в КХЛ.

Нужно оценивать ситуацию трезво — я не скрываю, что прошлый сезон у меня не удался. Не так много времени получал и в «фарме», поэтому до первой команды было ещё очень далеко, есть над чем работать. Со мной не переставали работать тренеры, даже когда я был в резерве, подсказывали постоянно. Было какое-то доверие со стороны тренеров, просто уже не было шансов, а начальные шансы я не оправдал, поэтому попал в резерв под конец сезона», — цитирует Пашина ТАСС.

Права на Пашина принадлежат «Каролине Харрикейнз», а за московский клуб в сезоне-2023/2024 Пашин будет выступать на правах аренды.