Генменеджер «Торонто»: Мэттьюс мог рассчитывать на гораздо большие деньги

Генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг прокомментировал заключение контракта с нападающим Остоном Мэттьюсом и заявил, что форвард мог рассчитывать на ещё большие деньги. Кэпхит контракта составляет $ 13,25 млн, что является самым высоким показателем в НХЛ.

«Речь об одном из главных талантов мира. В его ситуации он легко мог потребовать гораздо больше денег. Такова реальность. Плюс это вопрос партнёрства, а не переговоров. Остон хотел остаться в команде, поэтому всё и получилось.

В ходе переговоров стало понятно, что Остон невероятно умён. Он мыслит независимо и усваивает много информации. Я представил ему видение команды и свои мысли, затем мы обсудили жизнь и получше друг друга узнали. Думаю, мы сошлись на подходящей сумме, которая устроила всех», — цитирует Треливинга TSN.

В первый год зарплата Мэттьюса составит $ 775 тыс. (минимально возможная), бонус – $ 15,925 млн. Во второй – $ 775 тыс. и $ 14,425 млн, в третий – $ 900 тыс. и $ 10,18 млн, а в четвёртый – $ 900 тыс. и $ 9,12 млн.