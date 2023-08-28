Ежов: Гурьянов уехал в Америку — раскрылся. А в Тольятти тренер-легионер ставил легионера

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов рассказал, ощущается ли, что в лиге стало меньше легионеров.
«Мастера всегда были. Думаю, просто меньше шансов давали даже русским игрокам. Сейчас на самом деле на эти же позиции дают шанс русским, и они те же очки набирают. Я очень давно говорил, что часто подписывают легионеров, не зная, кто они, какая их должность, где они в прошлом. Просто смотрят на статистику и подписывают, хотя в своём же клубе есть ребята, которые могут и сейчас доказывают, что могут играть на таком же уровне, если не сильнее.
У меня пример был в Тольятти: Гурьянов. Молодой игрок, ему не давали откровенный шанс проявиться. Только он уехал в Америку, он себя раскрыл: ему дали шанс играть, и он показал, что у него очень мощный бросок, у него всё есть. А здесь тренер-легионер просто ставил легионера на эту позицию. Тупо из-за плана по зарплате: клуб платит игроку, он должен оправдать эту зарплату. Иногда надо посмотреть, кто реально заслуживает эту позицию», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.
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