Кожевников: «Спартак» при Жамнове переродился, надеюсь им хватит запала

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что ожидает хорошего сезона в исполнении «Спартака» и отметил работу главного тренера красно-белых Алексея Жамнова.

«Удастся ли „Спартаку“ переродиться при Жамнове? Он уже переродился, мы видим это по турнирам. Надеюсь, что им хватит запала. Нужно сказать, что Жамнов – очень опытный тренер, он не первый день в хоккее. Главное, чтобы травм не было. Ребят-то «Спартак» собрал неплохих, но если пойдут травмы, то что можно будет сделать?

Вратарская линия у них, вроде бы, хорошая, сомнений не вызывает, в нападении тоже всё неплохо смотрится. Посмотрим, что будет. Хочется верить, что всё будет хорошо, потому что болельщики уже, конечно, заждались. Побед им и хороших игр», — цитирует Кожевникова «Советский спорт».

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Западной конференции КХЛ.