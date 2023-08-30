Макар заявил, что «Колорадо» вновь готов бороться за Кубок Стэнли в новом сезоне НХЛ

Защитник «Колорадо» Кейл Макар заявил, что с нетерпением ждёт нового сезона НХЛ, в котором «Эвеланш» вновь будут бороться за Кубок Стэнли. В прошлом сезоне «лавины» в первом раунде уступили «Сиэтлу» в семи матчах.

«Я знаю, что многим ребятам не терпится вернуться в тренировочный лагерь. Чувствую, что перед прошлым сезоном нам нужно было немного времени для полного восстановления после долгого пути к Кубку Стэнли. Было ощущение, что прошлым летом всё было в режиме суперскорости, так что этим летом нам нужно было немного больше времени на восстановление.

Ранний вылет в плей-офф дал нам немного больше времени для отдыха. Думаю, это было очень важно для команды, которая так сильно пострадала от травм в прошлом году. Я считаю, что многие ребята действительно воспользовались этим преимуществом. Это даст нам немного передышки и поможет перезагрузиться.

Я чувствую, что мы поставили себя в наилучшее положение, чтобы снова получить шанс на Кубок Стэнли. Ребята, которых мы добавили в команду, трудолюбивые, они будут вносить свой вклад в каждой игре. Я думаю, что наше руководство проделало отличную работу по заполнению проблемных мест в нашем составе, которые определённо было необходимо залатать ещё в прошлом году.

Надеюсь, наше чемпионское окно будет расширяться и расширяться, и мы продолжим привлекать ребят, которые смогут помочь нам. Приятно быть в такой команде и знать, что ты можешь бороться за трофей каждый год. Мы чувствуем, что способны на это», — цитирует Макара официальный сайт лиги.