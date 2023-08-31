Голкипер ЦСКА Федотов представил новый шлем к старту сезона

Вратарь ЦСКА Иван Федотов представил новый шлем к старту сезона Континентальной хоккейной лиги.
На шлеме изображены номер игрока, военно-морской флаг Российской Федерации, военный корабль и Храм Христа Спасителя в Москве.
Напомним, Федотов летом прошлого года подписал контракт с «Филадельфией», однако не сыграл за пенсильванскую команду ни одного матча из-за прохождения срочной службы в армии. После возвращения вратарь подписал контракт с ЦСКА, несмотря на то что соглашение с командой НХЛ расторгнуто не было.
Участие Федотова в Кубке Открытия с «Ак Барсом» 1 сентября по-прежнему находится под вопросом.
Ранее известный тренер Андрей Назаров рассказал о популярности голкипера ЦСКА Ивана Федотова и сравнил вратаря с капитаном «Ак Барса» Александром Радуловым.
- 31 августа 2023
-
20:46
-
20:27
-
20:10
-
20:00
-
19:47
-
19:30
-
19:24
-
19:11
-
18:46
-
18:31
-
18:20
-
18:13
-
18:02
-
17:44
-
17:29
-
17:15
-
17:08
-
16:55
-
16:40
-
16:25
-
16:20
-
16:05
-
15:45
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
11:45
-
11:18