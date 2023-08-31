Голкипер ЦСКА Федотов представил новый шлем к старту сезона

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Вратарь ЦСКА Иван Федотов представил новый шлем к старту сезона Континентальной хоккейной лиги.

На шлеме изображены номер игрока, военно-морской флаг Российской Федерации, военный корабль и Храм Христа Спасителя в Москве.

Напомним, Федотов летом прошлого года подписал контракт с «Филадельфией», однако не сыграл за пенсильванскую команду ни одного матча из-за прохождения срочной службы в армии. После возвращения вратарь подписал контракт с ЦСКА, несмотря на то что соглашение с командой НХЛ расторгнуто не было.

Участие Федотова в Кубке Открытия с «Ак Барсом» 1 сентября по-прежнему находится под вопросом.

Ранее известный тренер Андрей Назаров рассказал о популярности голкипера ЦСКА Ивана Федотова и сравнил вратаря с капитаном «Ак Барса» Александром Радуловым.