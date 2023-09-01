Обладатель Кубка Стэнли Боуи поделился впечатлениями от перехода в минское «Динамо»

Обладатель Кубка Стэнли защитник минского «Динамо» Мэдисон Боуи дал первый комментарий после приезда в столицу Беларуси.
«Очень рад оказаться в минском «Динамо». Слышал только хорошие отзывы о клубе, городе, людях. Это ещё больше убедило меня в том, что надо приехать сюда. Знаю ребят из состава. С Ником Меркли играли вместе за «Келоуна Рокетс». С Коди Кёрраном пересекались на одном из кэмпов. Также слышал много хорошего о тренерском штабе. Мы уже немного поговорили, но более подробные собрания впереди. С нетерпением жду начала сезона, чтобы помогать команде побеждать. Думаю, нас ждёт классный и успешный сезон.
Ник Меркли рассказывал о «Минск-Арене», о классной поддержке болельщиков. Это здорово, ведь ради них мы играем. Ник вообще говорил, что переезд в «Динамо» — одно из лучших решений в его карьере. Я хочу продолжать прогрессировать, улучшать свою игру и, как уже говорил, помогать команде», — цитирует Боуи пресс-служба минского клуба.
Боуи является обладателем Кубка Стэнли — 2018 в составе «Вашингтон Кэпиталз». За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге он выступал за «Детройт Ред Уингз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Ванкувер Кэнакс». В 158 матчах 28-летний игрок обороны забросил пять шайб и отдал 35 результативных передач, набрав в общей сложности 40 очков с показателем полезности «-22».
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