Форвард «Ак Барса» Кагарлицкий стал автором первого гола сезона-2023/2024 КХЛ, забив ЦСКА

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». К концу первого периода счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте нападающий казанцев Дмитрий Кагарлицкий забросил первую шайбу сезона. Никита Лямкин из своей зоны отдал длинную передачу вперёд. Дмитрий Яшкин отпасовал на ход Кагарлицкому. Нападающий выкатился на ворота и бросил под перекладину — 1:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что ранее гол забил защитник ЦСКА Даррен Диц, но его шайбу отменили после видеопросмотра.