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ЦСКА — «Ак Барс». Прямая трансляция
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19:00 Мск
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ЦСКА провёл предматчевую раскатку перед Кубком Открытия в форме, посвящённой «Эспаньоле»

ЦСКА провёл предматчевую раскатку перед Кубком Открытия в форме, посвящённой «Эспаньоле»
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ХК ЦСКА провёл предматчевую раскатку перед встречей с «Ак Барсом» в специальной форме, посвящённой организации «Эспаньола», сообщается на официальной странице армейцев в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Пресс-служба ЦСКА во «ВКонтакте»

Фото: Пресс-служба ЦСКА во «ВКонтакте»

«Эспаньола» — это военная организация, состоящая из спортивных фанатов по всей России.

Напомним, в эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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