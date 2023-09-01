«Ак Барс» повторил рекорд КХЛ по количеству выигранных Кубков Открытия

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Казанцы стали обладателями Кубка Открытия.
Таким образом, «Ак Барс» повторил рекорд КХЛ по количеству этих трофеев. Казанцы выиграли третий Кубок Открытия. Ранее клуб из Татарстана завоёвывал трофей в сезоне-2009/2010, обыграв «Локомотив» со счётом 3:2 в овертайме, и в сезоне-2020/2021. Тогда казанцы также оказались сильнее ЦСКА — 3:2 в овертайме.
Ранее рекорд единолично удерживало московское «Динамо». Бело-голубые завоевали Кубок Открытия в сезоне-2010/2011, обыграв «Ак Барс» — 3:1; в кампании-2012/2013 москвичи сломили сопротивление «Авангарда» в серии буллитов — 3:2, а через год оказались сильнее «Трактора» — 5:1.
- 1 сентября 2023
-
22:28
-
22:24
-
22:20
-
22:19
-
22:13
-
22:09
-
22:00
-
21:54
-
21:51
-
21:47
-
21:38
-
21:30
-
21:23
-
21:00
-
20:40
-
20:37
-
20:31
-
20:12
-
20:07
-
19:56
-
19:50
-
19:37
-
19:21
-
19:05
-
18:55
-
18:35
-
18:27
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:12
-
18:08
-
18:06
-
18:03
-
18:01