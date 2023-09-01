«Ак Барс» повторил рекорд КХЛ по количеству выигранных Кубков Открытия

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Казанцы стали обладателями Кубка Открытия.

Таким образом, «Ак Барс» повторил рекорд КХЛ по количеству этих трофеев. Казанцы выиграли третий Кубок Открытия. Ранее клуб из Татарстана завоёвывал трофей в сезоне-2009/2010, обыграв «Локомотив» со счётом 3:2 в овертайме, и в сезоне-2020/2021. Тогда казанцы также оказались сильнее ЦСКА — 3:2 в овертайме.

Ранее рекорд единолично удерживало московское «Динамо». Бело-голубые завоевали Кубок Открытия в сезоне-2010/2011, обыграв «Ак Барс» — 3:1; в кампании-2012/2013 москвичи сломили сопротивление «Авангарда» в серии буллитов — 3:2, а через год оказались сильнее «Трактора» — 5:1.