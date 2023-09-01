Иван Федотов отразил лишь 87% бросков в первом официальном матче за полтора года
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Российский вратарь ЦСКА Иван Федотов провёл первый официальный матч с апреля 2022 года, сыграв с «Ак Барсом». Голкипер провёл на площадке всю встречу и пропустил пять голов.
По воротам Федотова было произведено 38 бросков, хоккеист справился с 33 из них. Таким образом, он отразил лишь чуть меньше 87%.
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов пропустил лишь две шайбы, при этом совершив 37 сейвов. Голкипер казанцев отразил практически 95% бросков.
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Казанцы стали обладателями Кубка Открытия.
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