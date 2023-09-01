Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Федотов отразил лишь 87% бросков в первом официальном матче за полтора года

Иван Федотов отразил лишь 87% бросков в первом официальном матче за полтора года
Комментарии

Российский вратарь ЦСКА Иван Федотов провёл первый официальный матч с апреля 2022 года, сыграв с «Ак Барсом». Голкипер провёл на площадке всю встречу и пропустил пять голов.

По воротам Федотова было произведено 38 бросков, хоккеист справился с 33 из них. Таким образом, он отразил лишь чуть меньше 87%.

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов пропустил лишь две шайбы, при этом совершив 37 сейвов. Голкипер казанцев отразил практически 95% бросков.

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Казанцы стали обладателями Кубка Открытия.

Материалы по теме
Международная федерация хоккея вынесла решение по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова
«Ак Барс» выиграл Кубок Открытия, уверенно обыграв ЦСКА. Федотов пропустил пять шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android