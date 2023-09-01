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«Какие-то предложения есть?» Билялетдинов — на вопрос об игре «Ак Барса» в большинстве

«Какие-то предложения есть?» Билялетдинов — на вопрос об игре «Ак Барса» в большинстве
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов ответил на вопрос об игре казанцев в большинстве после победы в матче Кубка Открытия с ЦСКА (5:2).

«Планируем ли вносить изменения в состав спецбригад? А зачем, если они дают результат. Ребята сработали. Какие-то предложения есть?

Почему Войнов пропустил два периода? Получил лёгкую травму.

Возможно, эмоции. Первая игра, желание было большое, из-за этого, возможно, и были удаления – и оправданные, и неоправданные. Мы их не оправдываем в любом случае», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Казанцы стали обладателями Кубка Открытия.

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