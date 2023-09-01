Шемберг — о деле Федотова: впервые федерация, лига и клуб игнорируют санкции ИИХФ
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Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг на своей странице в «Твиттере» высказался о ситуации с российским вратарём Иваном Федотовым.
«Интересная история развития. Иван Федотов, имеющий действующий контракт в НХЛ с «Филадельфией», сейчас играл в первом матче сезона московского ЦСКА. Это означает, что — сознательно — это первый случай, когда федерация, лига и клуб, входящие в ИИХФ, игнорируют санкции организации.
Перед сегодняшней встречей КХЛ и ЦСКА выступили с очень вызывающим заявлением, в котором сообщили, что действует российское законодательство и что никто не помешает ЦСКА/КХЛ позволить сыграть Федотову, находящемуся под санкциями», — говорится в сообщении.
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