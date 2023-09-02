Главный тренер «Лады» высказался о первом матче команды после возвращения в КХЛ

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвёл итоги матча с «Трактором» (1:2).

«Всегда обидно остаться без очков в игре, где были шансы их взять. Будем стараться их взять в следующих играх. В плохой реализации всегда несколько причин – индивидуальное мастерство, игра вратаря соперника, иногда не хватает везения. Один гол на 35 бросков это мало. Волнение не может не присутствовать, но ребята справились с ним и показали хорошую игру. Была попытка что-то изменить, чтобы матч спасти. Игра канадцев? Трудно оценивать по одной игре, они не проходили с нами подготовку. Хотя бы они не проиграли свой микро-матч.

Ошибка Подъяпольского? Не сторонник разборов сгоряча, разберём позже на холодную голову. Никто не застрахован от ошибок. Это неприятно для него в первую очередь, но он здорово играл всю игру. Он заслужил право на одну ошибку. Обидно, что она стала решающей. Позитивные моменты? Самоотдача, выполнение игрового задания, что позволяло нам рассчитывать на победу.

Не сомневались, что будут полные трибуны. Естественно, волнение присутствовало, я нормальный человек. Но не из-за полных трибун, а просто из-за того, что первый матч был. Игра в большинстве – наша головная боль. Канадцы подъехали недавно, не успели наработать. Хотя и без них не успели наработать. Пока это действительно наше слабое место. Рассчитывали, что к началу сезона будет готов Коля Демидов. Ждём словацкого защитника, хотелось бы усилить надёжность. Перешёл Данила Моисеев, есть резервы для усиления. Когда словак присоединится, мне неизвестно. Это вопрос оформления визы, контракт подписан», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.