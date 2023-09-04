Браташ — о нарушениях состава «Ладой»: преступление перед командой. Это безответственность

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение в матче со СКА.

«К сожалению, сегодня проиграли, но по игре команда понравилась. Потеря концентрации во втором периоде сказалась на конечном результате. Первый и третий период провели не хуже соперника, но не реализовали свои моменты. Не забрасывая ни одной шайбы, сложно рассчитывать на победу. Радует, что команда играет и создаёт моменты. Стала ли откровением игра Сергея Иванова? Нет, я знал его. Хоть он и молод, это хороший вратарь. Качество льда действительно оставляет желать лучшего. Лёд не выдерживает больше чем полпериода, поэтому мы подсказываем, чтобы они делали поправку, потому что шайба не скользит по льду, а застревает.

Второй матч подряд нарушение численного состава? Всегда говорю игрокам, что такой штраф — это преступление перед командой. Это индивидуальная ответственность каждого игрока, совершившего такое нарушение. Это безответственность. Ещё не решил, кто начнёт следующий матч в воротах. Мы были готовы, соперник нас ничем не удивил. Другое дело, что мы не смогли забить и добиться результата», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.