Браташ — о нарушениях состава «Ладой»: преступление перед командой. Это безответственность

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение в матче со СКА.
«К сожалению, сегодня проиграли, но по игре команда понравилась. Потеря концентрации во втором периоде сказалась на конечном результате. Первый и третий период провели не хуже соперника, но не реализовали свои моменты. Не забрасывая ни одной шайбы, сложно рассчитывать на победу. Радует, что команда играет и создаёт моменты. Стала ли откровением игра Сергея Иванова? Нет, я знал его. Хоть он и молод, это хороший вратарь. Качество льда действительно оставляет желать лучшего. Лёд не выдерживает больше чем полпериода, поэтому мы подсказываем, чтобы они делали поправку, потому что шайба не скользит по льду, а застревает.
Второй матч подряд нарушение численного состава? Всегда говорю игрокам, что такой штраф — это преступление перед командой. Это индивидуальная ответственность каждого игрока, совершившего такое нарушение. Это безответственность. Ещё не решил, кто начнёт следующий матч в воротах. Мы были готовы, соперник нас ничем не удивил. Другое дело, что мы не смогли забить и добиться результата», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 4 сентября 2023
-
22:14
-
22:01
-
21:50
-
21:46
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:21
-
21:02
-
20:52
-
20:36
-
20:12
-
20:05
-
20:03
-
19:48
-
19:36
-
19:05
-
18:55
-
18:43
-
18:11
-
17:48
-
17:17
-
17:08
-
16:54
-
16:47
-
15:50
-
15:40
-
15:24
-
15:13
-
15:00
-
14:44
-
14:24
-
14:07
-
13:46
-
13:35