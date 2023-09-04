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«Надо догонять Гретцки». Овечкин ответил на вопрос о том, сколько забьёт в новом сезоне

«Надо догонять Гретцки». Овечкин ответил на вопрос о том, сколько забьёт в новом сезоне
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о голевых подвигах в новом сезоне.

«Забью ли 40? Ну как я могу сказать, сколько забью? Сколько забью, столько и получится. 50 — это хорошо, конечно. Гретцки сегодня не забил? На месте, да? Надо догонять.

У меня все клюшки с двух последних сезонов есть. Каждое очко, каждый гол — шайбу забираю. Это память. Потом здесь откроем красивый музей. Для болельщиков, для простых людей, которые захотят посмотреть, всё будет доступно.

Сколько у меня шайб? Ну вот в прошлом году я забросил 50, в этом — 40… Сколько, 42? Мы делаем стенд. Красиво получится. У меня в Вашингтоне есть подвал целый. Здесь, в Москве, когда сделаем академию, там сделаем специальный музей», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

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