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Журналист — о штрафе ИИХФ: эти деньги ничего не значат для такой большой команды, как ЦСКА

Журналист — о штрафе ИИХФ: эти деньги ничего не значат для такой большой команды, как ЦСКА
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Североамериканский журналист Джон Фишер поделился мнением о ситуации с российским вратарём ЦСКА Иваном Федотовым. Москвичи допустили голкипера до матчей в КХЛ, несмотря на дисквалификацию со стороны ИИХФ.

«Дополнительную информацию об этом решении ЦСКА получил глава Альянса европейских хоккейных клубов Шимон Шемберг. А именно, что это выходит за рамки простого отказа КХЛ и ЦСКА принимать решение ИИХФ. Говорилось, что ФХР поддержала это решение. Это противоречит идее о том, что ФХР хотела действовать осторожно, учитывая, что ИИХФ всё ещё не допускает Россию к своим мероприятиям.

В ИИХФ абсолютно известно об этом решении и участии Федотова в матче с казанским «Ак Барсом». Первоначальная мера: всего лишь штраф в размере 5000 швейцарских франков. ЦСКА вполне может себе позволить такой штраф. В заявлении также говорилось, что дисциплинарный совет ИИХФ может вмешаться и применить дополнительные санкции. Если штраф будет таким же копеечным, то можно сделать ставку на то, что Федотов продолжит участвовать в матчах. 5000 швейцарских франков ничего не значат для такой большой команды, как ЦСКА, пользующейся поддержкой хоккейной федерации страны.

Да, кстати, ЦСКА проиграл «Ак Барсу» со счётом 2:5. Для Федотова это был незабываемый день на льду — наименее важная часть игры», — приводит слова Фишера AllAboutTheJersey.

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