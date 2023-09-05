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«Это обидно». Лидер «Флориды» — о том, что игроки НХЛ не могут выступать на Олимпиаде

«Это обидно». Лидер «Флориды» — о том, что игроки НХЛ не могут выступать на Олимпиаде
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Лидер «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук в эфире YouTube-подкаста The Cam & Strick Podcast высказал мнение о том, что НХЛ ещё не договорилась об участии в Олимпийских играх — 2026.

«Да, сейчас в лиге так много великих американских хоккеистов. Это обидно, что у нас не было возможности показать себя. Имею в виду, что для меня было бы настоящим соперничеством сыграть против Канады. Это безумие. Остин [Мэттьюс], Маккиннон и Макдэвид — эти ребята ни разу не играли вместе. Это грустно!

Я знаю, что ходят разговоры о том, чтобы сделать кучу всякого в будущем — на Олимпийских играх в 2026 году. Очевидно, что игроки не участвуют ни в одних из этих переговоров, но я думаю, что каждый игрок, который мог бы сыграть, был бы вне себя от счастья. Разве вы не знаете, что это мечта? Моя мечта номер один — выиграть Кубок Стэнли, моя мечта номер два — выиграть золотую медаль с моим братом, играя за США. Но ты знаешь, что просто не можешь играть.

Когда мне было лет 15–16, я играл за сборную. Надевать джерси национальной команды — в этом есть что-то такое, что просто невозможно повторить. Мой отец участвовал в четырёх Олимпийских играх, и он сказал, что ничто не сравнится с этим. Так что я очень надеюсь, что у меня будет шанс сыграть хотя бы на нескольких турнирах. Это будет моей большой целью. Продолжу играть на достаточно хорошем уровне, чтобы попасть в эту команду, но, определённо, в ближайшие несколько лет мы должны выиграть несколько международных турниров», — сказал Ткачук.

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