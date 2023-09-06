Канадский голкипер «Динамо» Фергюсон спровоцировал массовую драку с игроками «Куньлуня»
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
На восьмой минуте третьего периода канадский голкипер «Динамо» Дилан Фергюсон спровоцировал массовую драку между игроками минского и китайского клубов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
По итогам драки штрафы получили: в команде «Куньлунь» — Джейк Челиос (2 минуты), Остин Вон (2), Девин Броссо (5), в команде «Динамо» — Дилан Фергюсон (2), Джемел Смит (2), Коди Кёрран (5).
Китайский клуб одержал третью победу подряд и возглавляет турнирную таблицу Запада.
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