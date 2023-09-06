Браташ ответил на вопрос, о чём говорил игрокам «Лады» после третьего поражения подряд

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:5), которое стало для тольяттинского клуба третьим подряд на старте сезона.
«2:5 не в нашу пользу. Казалось, что в третьем периоде можем переломить эту игру, когда мы сократили до минимума разрыв в счёте. Само содержание и ход матча позволяли надеяться на благоприятный исход, на перелом, но третья пропущенная шайба стала решающей.
Что сказал игрокам после этого матча? Я сказал, что на каждую следующую игру мы должны выходить как на самую важную и решающую. Как бы неудачно для нас ни складывались предыдущие игры, в каждой следующей нужно попытаться добиться победы. Стоит ли ожидать перестановок в звеньях? Возможно. Я не сторонник делать это сгоряча, нужно всё проанализировать. Игра Трушкова? Он старался, сыграл, как смог», — цитирует Браташа сайт КХЛ.
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