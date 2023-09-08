Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: Исаев играет против СКА свои лучшие игры. Желаю ему против всех так играть

Ротенберг: Исаев играет против СКА свои лучшие игры. Желаю ему против всех так играть
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об игре вратаря Даниила Исаева после поражения в матче с «Локомотивом» (2:3).

«Конечно, в меньшинстве тяжело выиграть игру, втроём играя. Нет, конечно, можно, как в финале Олимпиады, но тут вратарь посильнее был, чем у немцев. Тут, как и в прошлом сезоне, Исаев играет против нас свои лучшие игры, я хочу пожелать, чтобы он против всех так играл.

Так что лучше не удаляться, нам надо над дисциплиной поработать. Но это на фоне усталости, ребята не успевают. Но вернём наши ноги, поработаем, немножко вздохнём. По сравнению с прошлым сезоном, качество игры у нас очень хорошее, а результат придёт через работу. Две победы из четырёх в выездной серии — это достойный результат. Ждём домашний матч на нашей удобной для нас площадке», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» обыграл СКА, нанеся санкт-петербургской команде второе поражение подряд
Ротенберг — после поражения от «Локомотива»: СКА выхолощен, мы в самолётах живём
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android