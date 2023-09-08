Ротенберг: Исаев играет против СКА свои лучшие игры. Желаю ему против всех так играть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об игре вратаря Даниила Исаева после поражения в матче с «Локомотивом» (2:3).

«Конечно, в меньшинстве тяжело выиграть игру, втроём играя. Нет, конечно, можно, как в финале Олимпиады, но тут вратарь посильнее был, чем у немцев. Тут, как и в прошлом сезоне, Исаев играет против нас свои лучшие игры, я хочу пожелать, чтобы он против всех так играл.

Так что лучше не удаляться, нам надо над дисциплиной поработать. Но это на фоне усталости, ребята не успевают. Но вернём наши ноги, поработаем, немножко вздохнём. По сравнению с прошлым сезоном, качество игры у нас очень хорошее, а результат придёт через работу. Две победы из четырёх в выездной серии — это достойный результат. Ждём домашний матч на нашей удобной для нас площадке», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.