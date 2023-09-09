Фетисов: МОК и ЮНЕСКО продали главную идею олимпизма, хартию и Кубертена

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об отстранении российской олимпийской сборной от участие в турнирах. Бывший хоккеист считает, что МОК должен прописать в документах, что страны, участвующие в конфликтах, автоматически должны лишаться права участия в соревнованиях. Фетисов также ответил на вопрос, почему МОК принял решение отстранить сборную России.

«Потому что руководство очень слабое. Уверен, при Самаранче (Хуан Антонио Самаранч, седьмой президент МОК в 1980-2001 годах. — Прим. «Чемпионата») такого не было бы никогда. Хотя он находился на этом посту во время холодной войны. И бойкоты Игр были дважды: США — в 1980 году и СССР — в 1984-м. Но тогда страны сами принимали решение о неучастии своих спортсменов. Никто не ставил вопрос недопуска и регламентации выступлений.

Мировые институты, которые отвечают за международный спорт — МОК, ЮНЕСКО, продали главную идею олимпизма «Спорт во имя мира», олимпийскую хартию и Кубертена. Совсем дёшево продали. Предали миллионы мальчишек и девчонок во всём мире, которые считали, что Олимпийские игры — это что-то особенное, чистое, честное. Мечтали туда попасть, стать продолжателями традиций своей страны. Считаю, это плевок в историю. Я много чего повидал в спорте и в жизни, но это — беспредельно, необъяснимо. Они тогда должны написать в своих устанавливающих документах, в уставах международных федераций и хартии МОК: «В случае конфликтов страны автоматом лишаются права участия в соревнованиях». Тогда это будет чёткое правило, как и положено в спорте, по которому будет понятно: это неспортивная организация. Иначе — это нечестно. Спорт — это честность, прежде всего — спортивный принцип», — приводит слова Фетисова «Парламентская газета».

Напомним, российские спортсмены были отстранены весной 2023 года из-за политических причин.