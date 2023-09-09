Орлов и Малкин по ТВ наблюдали за победой Медведева в матче 1/2 US Open с Алькарасом

Российские хоккеисты НХЛ — защитник «Каролины» Дмитрий Орлов и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин — по телевизору наблюдали за матчем полуфинала US Open, в котором россиянин Даниил Медведев одолел первую ракетку мира Карлоса Алькараса.

«Лучший», — написал Орлов в своей соцсети и приложил фото с просмотра матча по ТВ.

Фото: соцсеть Орлова

Фото: соцсеть Малкина

Продолжительность встречи составила 3 часа 22 минуты. Медведев в четвёртом сете смог победить только с четвёртого матчбола. Россиянин за весь матч выполнил девять подач навылет и допустил 10 двойных ошибок. Алькарас, в свою очередь, показал уникальное достижение — ноль эйсов и ноль двойных ошибок.

В финале турнира Даниил встретится с легендарным сербским теннисистом Новаком Джоковичем.