Орлов и Малкин по ТВ наблюдали за победой Медведева в матче 1/2 US Open с Алькарасом
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Российские хоккеисты НХЛ — защитник «Каролины» Дмитрий Орлов и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин — по телевизору наблюдали за матчем полуфинала US Open, в котором россиянин Даниил Медведев одолел первую ракетку мира Карлоса Алькараса.
«Лучший», — написал Орлов в своей соцсети и приложил фото с просмотра матча по ТВ.
Фото: соцсеть Орлова
Фото: соцсеть Малкина
Продолжительность встречи составила 3 часа 22 минуты. Медведев в четвёртом сете смог победить только с четвёртого матчбола. Россиянин за весь матч выполнил девять подач навылет и допустил 10 двойных ошибок. Алькарас, в свою очередь, показал уникальное достижение — ноль эйсов и ноль двойных ошибок.
В финале турнира Даниил встретится с легендарным сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
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