Генменеджер «Торонто» оценил заключение контракта с Мэттьюсом с рекордным кэпхитом

Генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг прокомментировал заключение контракта с нападающим Остоном Мэттьюсом. Американский форвард с сезона-2024/2025 будет зарабатывать в среднем за год $ 13,25 млн — это рекордный показатель в НХЛ.

«Это неимоверно важно. Прежде всего, вы сохраняете одного из лучших игроков и договариваетесь обо всём до начала тренировочного лагеря, так что вам [журналистам] не придётся звонить мне по этому поводу перед лагерем (улыбается).

Мэттьюс — очень впечатляющий парень. Со стороны я вижу это так: когда ты оказываешься за дверью с этим парнем, проводишь с ним некоторое время в Скоттсдейле (Аризона), много общаешься с ним летом — он уже некоторое время был в Торонто, — ты видишь, какой он целеустремлённый парень.

Наблюдать за тем, как он ведёт себя вне льда, как он готовится и задаёт тон нашим игрокам, — это впечатляет», — приводит слова Треливинга The Athletic.