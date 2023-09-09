Генменеджер «Торонто» оценил заключение контракта с Мэттьюсом с рекордным кэпхитом

Генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг прокомментировал заключение контракта с нападающим Остоном Мэттьюсом. Американский форвард с сезона-2024/2025 будет зарабатывать в среднем за год $ 13,25 млн — это рекордный показатель в НХЛ.
«Это неимоверно важно. Прежде всего, вы сохраняете одного из лучших игроков и договариваетесь обо всём до начала тренировочного лагеря, так что вам [журналистам] не придётся звонить мне по этому поводу перед лагерем (улыбается).
Мэттьюс — очень впечатляющий парень. Со стороны я вижу это так: когда ты оказываешься за дверью с этим парнем, проводишь с ним некоторое время в Скоттсдейле (Аризона), много общаешься с ним летом — он уже некоторое время был в Торонто, — ты видишь, какой он целеустремлённый парень.
Наблюдать за тем, как он ведёт себя вне льда, как он готовится и задаёт тон нашим игрокам, — это впечатляет», — приводит слова Треливинга The Athletic.
- 9 сентября 2023
-
23:35
-
23:10
-
22:54
-
22:35
-
22:11
-
21:58
-
21:39
-
21:16
-
20:50
-
20:38
-
20:31
-
19:58
-
19:40
-
19:16
-
19:06
-
18:49
-
18:30
-
18:18
-
17:52
-
17:28
-
17:25
-
17:18
-
17:17
-
17:13
-
17:04
-
17:02
-
16:48
-
16:43
-
16:24
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:12
-
16:00
-
15:50