Макдэвид собрал партнёров по «Эдмонтону» за две недели до старта тренировочного лагеря

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид попросил партнёров по команде собраться за две недели до начала тренировочного лагеря, чтобы потренироваться вместе и начать подготовку к сезону.
«Думаю, что это многое говорит о нашей команде. Все на связи, у всех запредельная мотивация, все решительны, все держатся вместе. Ребята захотели вернуться к тренировкам пораньше за пару недель до тренировочного лагеря.
Совместные тренировки сближают и сплачивают коллектив. Чувствую, что мы имеем отличную возможность на завоевание Кубка Стэнли, с учётом возраста нашего состава и опыта, который мы получили. У меня хорошие ощущения по нашему составу. Чувствую, что все находятся в расцвете сил», – цитирует Макдэвида пресс-служба лиги.
Напомним, в прошлом сезоне «Эдмонтон» уступил «Вегасу» в полуфинале Западной конференции в шести матчах.
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