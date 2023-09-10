Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид собрал партнёров по «Эдмонтону» за две недели до старта тренировочного лагеря

Макдэвид собрал партнёров по «Эдмонтону» за две недели до старта тренировочного лагеря
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид попросил партнёров по команде собраться за две недели до начала тренировочного лагеря, чтобы потренироваться вместе и начать подготовку к сезону.

«Думаю, что это многое говорит о нашей команде. Все на связи, у всех запредельная мотивация, все решительны, все держатся вместе. Ребята захотели вернуться к тренировкам пораньше за пару недель до тренировочного лагеря.

Совместные тренировки сближают и сплачивают коллектив. Чувствую, что мы имеем отличную возможность на завоевание Кубка Стэнли, с учётом возраста нашего состава и опыта, который мы получили. У меня хорошие ощущения по нашему составу. Чувствую, что все находятся в расцвете сил», – цитирует Макдэвида пресс-служба лиги.

Напомним, в прошлом сезоне «Эдмонтон» уступил «Вегасу» в полуфинале Западной конференции в шести матчах.

Материалы по теме
Драйзайтль: за последние годы «Эдмонтон» многому научился, это должен быть хороший сезон
Материалы по теме
«Нам необходимо брать Кубок Стэнли». Макдэвид заранее вывел «Эдмонтон» из отпуска
«Нам необходимо брать Кубок Стэнли». Макдэвид заранее вывел «Эдмонтон» из отпуска
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android