Защитник «Сибири» сравнил игру североамериканских лиг с КХЛ

Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев, ранее выступавший в ECHL, рассказал об отличиях игры в североамериканских лигах и в КХЛ.

«Разница огромная, хоккей здесь абсолютно другой. Тут всё заточено на скорость. Люди гораздо быстрее мыслят на площадке и, главное, больше умеют. Они способны как отдать хитрый пас, так и придумать какое-то нестандартное продолжение атаки. Видно, как у людей работает голова. В ECHL никто не позволит тебе поразмыслить, сразу жёстко впечатают. Очень много бескомпромиссной борьбы корпус в корпус, никто никого не жалеет. Конечно, переход даётся непросто, поскольку игра во многих аспектах разная — например, в обороне.

Проблема в том, что там есть хоккеисты, а есть бойцы. Грубо говоря, некоторые изначально выходят на лёд, чтобы нарушить правила, подраться. Такое ощущение, что парни пришли из MMA. Возьмём даже мой последний сезон в ECHL. Почти в каждом матче происходила какая-нибудь драка, а то и две. Там это обыденность, и ничего не поделаешь. Приходят чисто заниматься боксом», — сказал Гордеев в интервью RT.

В прошлом сезоне 24-летний защитник провёл за «Мэн Маринерс» в ECHL 63 матча, в которых набрал 33 (12+21) очка.