Защитник «Сибири» рассказал о жизни в Новосибирске после игры в США

Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев, ранее выступавший в ECHL, рассказал о жизни в Новосибирске.

«Новосибирск после США? Если честно, супер. Всё-таки это Родина. Теперь нахожусь совсем недалеко от дома, и мне всё нравится. Хотя, конечно, возвращаться не так-то просто. Получается, я долгие годы играл в Северной Америке, жил там, а в Россию приезжал редко.

Как «Сибирь» сделала предложение? От момента первых переговоров до подписания контракта прошло всего две недели. Мне очень повезло, что Дэвид Немировски тоже живёт в Торонто. Познакомились с ним, после чего у нас и состоялся предметный разговор. Далее всё развивалось стремительно. Решил, что на данный момент для меня это лучший вариант. Был удивлён интересом со стороны тренера, но он сказал, что уже наслышан обо мне. Более того, полностью обрисовал план на грядущий сезон», — сказал Гордеев в интервью RT.

В прошлом сезоне 24-летний защитник провёл за «Мэн Маринерс» в ECHL 63 матча, в которых набрал 33 (12+21) очка.

Ранее Гордеев рассказал об отличиях игры в североамериканских лигах и в КХЛ.