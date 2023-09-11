Легенда НБА Мэджик Джонсон сфотографировался с Овечкиным

Пятикратный чемпион НБА легендарный Мэджик Джонсон посетил открытие сезона клуба «Вашингтон Коммандерс» в Национальной футбольной лиге.
Во время игры Джонсон сфотографировался с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Фото: Страница Мэджика Джонсона в социальной сети
Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
Ранее Овечкин вышел на поле домашнего стадиона «Коммандерс» перед игрой с «Аризоной Кардиналс» (20:16).
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