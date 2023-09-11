Агент Классона ответил на критику из Швеции на игру в форме ХК ЦСКА с военной символикой

Агент Алёша Пилко, представляющий интересы шведского защитника ЦСКА Фредрика Классона, прокомментировал критику в адрес хоккеиста в родной стране. В Швеции остались недовольны тем, что 1 сентября игрок вышел на предматчевую раскатку и на встречу с «Ак Барсом» в форме с военной символикой.

«Фредди любит там играть. Это, наверное, самый большой клуб в Европе.

Есть ли основания считать это проблематичным? Я не видел джерси… но команда именуется армейским клубом. Вот что это значит: спортивный клуб армии — ЦСКА. Так было с самого начала. Это лучший клуб Европы, поверьте мне. Никто больше не стоит рядом.

За них играли Павел Буре, Сергей Фёдоров, Слава Фетисов… В ЦСКА играли крупнейшие игроки. Фредрик Классон теперь получает шанс стать частью этого. Адам Рейдеборн — единственный шведский вратарь, выигравший титул два года подряд. В спортивном плане клуб невероятен», — приводит слова Пилко Expressen.