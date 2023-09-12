Форвард «Лады» Сафин: в детстве нравился Овечкин — забивал голы

Нападающий «Лады» Остап Сафин рассказал, кто в детстве был для него примером для подражания. По его словам, в те времена таких не было, но в более старшие годы он следил за Александром Овечкиным.

«Был ли в детстве игрок — модель для подражания? Пожалуй, нет. Когда я был мелким, то не знал, какого роста буду. Когда подрос, были уже игроки, на которых смотрел, которые были похожи габаритами на меня. Смотрел за Малкиным, нравился Овечкин, потому что забивал голы, хотелось так же. Наверное, вот эти два. Сейчас уже ни с кем не хотелось бы сравнивать себя, уже вырос из этого, хотя я смотрю игры НХЛ, наблюдаю за игроками, но какого-то кумира нет», — сказал Сафин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.