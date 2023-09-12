Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Лады» Сафин: в детстве нравился Овечкин — забивал голы

Форвард «Лады» Сафин: в детстве нравился Овечкин — забивал голы
Комментарии

Нападающий «Лады» Остап Сафин рассказал, кто в детстве был для него примером для подражания. По его словам, в те времена таких не было, но в более старшие годы он следил за Александром Овечкиным.

«Был ли в детстве игрок — модель для подражания? Пожалуй, нет. Когда я был мелким, то не знал, какого роста буду. Когда подрос, были уже игроки, на которых смотрел, которые были похожи габаритами на меня. Смотрел за Малкиным, нравился Овечкин, потому что забивал голы, хотелось так же. Наверное, вот эти два. Сейчас уже ни с кем не хотелось бы сравнивать себя, уже вырос из этого, хотя я смотрю игры НХЛ, наблюдаю за игроками, но какого-то кумира нет», — сказал Сафин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате»:
«Ягр как выставит зад — не доберёшься до шайбы!» Интервью с самым русским чехом КХЛ
Эксклюзив
«Ягр как выставит зад — не доберёшься до шайбы!» Интервью с самым русским чехом КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android