Тренер «Динамо» Квартальнов — о работе в «Ак Барсе»: давайте забудем, что было тогда

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о поражении от «Ак Барса» (1:2 ОТ).

«Провели хороший матч, в концовке не забили и в ответ шайба проскочила. Обидно, досадно. Ждём следующую игру. Тяжёлый выезд, пятая игра. Хотелось бы сыграть дома уже.

Полтора года прошло с момента разлуки с «Ак Барсом», какие эмоции были сегодня? Давайте забудем, что было тогда. Сезон начался, работаем с другой командой. Тогда были другие приоритеты.

Доволен ли игрой своей команды во второй половине матча? Получили гол в раздевалку и проспали чистое положение «вне игры». Это наш фол, мы сработали очень медленно. Понимаем, с какой командой играли. «Ак Барс» – хорошая команда. Мы довольны нашей игрой.

Обычно овертаймы выигрывают звёздные игроки, справедливо по сегодняшнему матчу? У нас был выход «2 в 1». Мы говорили игрокам, что Тимур Билялов – хороший вратарь, понимает, как сыграть. Джамелу Смиту следовало самому решить вопрос, а не отдавать такой длинный пас. Голкипер переместился и шанса нам не дал. Не забили мы, дело в мастерстве. У «Ак Барса» оно выше. Наш защитник всё правильно сделал, но как там шайба прошла в ворота? Подо льдом?

С минским «Динамо» пришлось как-то перестраиваться? Ничего сложного. Тренерская работа интересна с любым клубом. Немного разные задачи. Минск – шикарный город, со всеми условиями. Да, разный бюджет, но мы на это не смотрим», — цитирует Квартальнова сайт «Ак Барса».